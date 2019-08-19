2019-08-19T11:58:40+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ представил решение для банков-партнеров по подключению к Системе быстрых платежей

ПАО «БАНК УРАЛСИБ», при участии Банка России и НСПК, провел деловой завтрак для банков-партнеров, на котором представил комплексное решение по подключению банков к Системе быстрых платежей (СБП)
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Участниками мероприятия стали представители более 20 банков, которым УРАЛСИБ оказывает процессинговые и расчетные услуги.

Тематика мероприятия затрагивала широкий круг вопросов, связанных с развитием Системы быстрых платежей в России: законодательные инициативы вступления банков в СБП, преимущества и возможности системы, договорное взаимодействие участников в организации расчетов, порядок проведения тестирования операций. Об этих и других актуальных вопросах взаимодействия с СБП рассказали представители Банка России и НСПК.

Вице-президент, начальник управления по работе с банками-партнерами Банка УРАЛСИБ Игорь Демчеванонсировал предложение Банка по подключению к Системе быстрых платежей. Новый продукт представляет собой типовое комплексное решение «под ключ» (включая мобильное приложение для клиента-физического лица для совершения переводов в СБП), которое позволит подключиться к СБП и реализовать переводы C2C и С2В, при этом избежав интеграции с учетными системами и ДБО банка за счет использования существующей инфраструктуры взаимодействия скарточным процессингом.

«Текущие предложения на рынке требуютработы по интеграции на стороне подключающегося банка, в частности – по организации и дальнейшей поддержке взаимодействия с учетной системой и ДБО, что оборачивается весомыми финансовыми и временными затратами, – отметил Игорь Демчев. – Подход, который предлагает УРАЛСИБ – полный отказ от дополнительной on-line интеграции, что позволяет зафиксировать стоимость и сроки подключения для банка-партнера. Также предлагаемое решение равноприменимои для банков с собственным карточным процессингом или использущих процессинги на аутсорсинге».

По оценкам экспертов Банка, стоимость подключения и ежемесячного обслуживания готового пакетного решения будет значительно ниже рынка, а сроки подключения не превысят 2 месяцев, включая оформление договорных отношений.

Банк УРАЛСИБ на протяжении двух десятилетий является одним из крупнейших банков-спонсоров в международныхплатежных системах для банков, занимающихся эмиссией и эквайрингом платежных карт. На сегодняшний день УРАЛСИБ обслуживает банки-партнеры на собственном процессинге и трех сторонних процессинговых площадках.

Получить подробную информацию можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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