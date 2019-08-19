2019-08-19T10:21:30+03:00
Общество

В Белгородской области православные христиане празднуют Яблочный Спас

19 августа церковь отмечает Преображения Господня
Ирина ТАРАСОВА
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Православные сегодня отмечают Яблочный спас.Православные сегодня отмечают Яблочный спас.Фото: "КП" Архив
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Православные христиане отмечают Преображение Господня, праздник, который именуют Яблочным Спасом. Как сказано в Библии, в этот день ученики Иисуса Христа – Петр, Иаков и Иоанн увидели его Преображение. Иисус предстал перед ними в божественном облике, когда ученики молились на горе по пути в Галилею.

Отметим, что Яблочный Спас отмечается во время Успенского поста. Во время поста нельзя есть мясо, молоко, рыбу. Но в день Преображения Господня рыбные продукты разрешены. В храмах в этот день освещают яблоки нового урожая, виноград, персики и другие фрукты.

Напомним, что сегодня в центре Белгорода пройдет Крестный ход, дороги будут перекрыты, так что водителям рекомендуют выбирать маршрут в обход центральной части города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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