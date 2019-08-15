2019-08-15T10:04:37+03:00
Общество

В Белгороде будет перекрыто движение транспорта из-за крестного хода

В понедельник, 19 августа, в центре города будет ограничен проезд авто
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде будет перекрыто движение транспорта из-за крестного хода.В Белгороде будет перекрыто движение транспорта из-за крестного хода.Фото: "КП" Архив
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19 августа в центре Белгорода из-за крестного хода будет ограничено движение транспорта. Верующие совершат крестный ход с мощами Святителя Иоасафа Белгородского, сообщают в мэрии.

Уже вечером в воскресенье, 18 августа, возле Преображенского кафедрального собора и на улице Попова — от Преображенской до 3-го Интернационала будет запрещена парковка автомобилей.

19 августа с 11.00 перекроют улицы Преображенскую (от Попова до 50-летия Белгородской области) и Попова (от Преображенской до 3-го Интернационала).

Водителям предлагают объезжать закрытые участки дорог по улице 3-го Интернационала и Николая Чумичова. Отметим, что в день проведения крестного хода в центре города будут дежурит инспекторы ДПС, а на указанных участках установят знаки «Движение запрещено».

В мэрии Белгорода просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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