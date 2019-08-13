В первый класс с подарком от Металлоинвеста

СЕГОДНЯ 11:03 2019-08-13T11:50:35+03:00

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Сколько стоит школьный ранец? Красивый и прочный, легкий, но вместительный. Изготовленный на отечественной фабрике в соответствии со всеми гигиеническими нормами. Обязательно с ортопедической спинкой и широкими плечевыми ремнями (это позволит правильно распределить нагрузку на плечевой пояс ребенка). Портфель, в котором несколько удобных отделов, карманов, светоотражающие элементы в декоре, а в комплекте – пенал и сумка для сменной обуви. Разумеется, не дешево. Однако родители губкинских первоклассников знают, им не стоит волноваться, о покупке уже позаботился Металлоинвест. По инициативе Лебединского ГОКа, ежегодно Компания дарит отличные ранцы самым младшим школьникам.

В 2019 году 1264 губкинских мальчиков и девочек отправятся за знаниями, взяв в руки свой первый, красивый и удобный портфель – подарок от Металлоинвеста. На это было направлено около 2,5 миллионов рублей.

Совсем скоро партия поступит в управление образования Губкинского городского округа, но уже сейчас, благодаря эскизам, мы можем увидеть, в каком цветовом решении представлена модельная линейка–2019 – малиновые рюкзаки для девочек и синие для мальчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU