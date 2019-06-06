Банк «Открытие» запустил программу «Друг»

СЕГОДНЯ 14:43 2019-06-06T15:45:27+03:00

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Основу программы составляет обновленная флагманская карта Opencard банка «Открытие», позволяющая накапливать бонусные рубли за покупки. Размер их может составить до 11% в зависимости от категории товаров и услуг, которую выберет клиент, и начисляется на сумму покупок по карте за отчетный месяц.

Клиент может выбрать в интернет-банке или мобильном предложении одну из пяти категорий, меняя их бесплатно раз в месяц в зависимости от текущих потребностей и предпочтений. Накопленные бонусные рубли не сгорают, их можно конвертировать в реальные деньги и компенсировать бонусными рублями свои покупки. Доступны и другие преимущества Opencard.

В ближайшем будущем «Открытие» планирует развивать программу «Друг»: она ограничится картами, а охватит всю продуктовую линейку банка.

- Новая программа лояльности позволит нам накапливать и анализировать опыт общения клиента с банком. Таким образом, мы получим возможность прогнозировать поведение пользователей, своевременно предлагая им свою помощь. Потому мы и назвали ее «Друг», - говорит Вениамин Полянцев, заместитель председателя правления, руководитель розничного блока ПАО Банк «ФК Открытие».

ИСТОЧНИК KP.RU