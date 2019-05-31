«Мираторг» организовал праздник для подопечных онкоцентра

СЕГОДНЯ 14:43 2019-05-31T14:43:12+03:00

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Агрохолдинг «Мираторг» - крупнейший работодатель и налогоплательщик в агропромышленной сфере России. Компания ведет активную социальную политику в регионах присутствия. Одним из направлений являются благотворительные проекты. Работники холдинга регулярно навещают ветеранов, детей из детских домов, а также ребят, проходящих лечение в онкологическом центре.

На празднике, организованном в больнице, присутствовало порядка 30 детей. Для маленьких пациентов было подготовлено костюмированное представление с интересными конкурсами и викторинами, где роли сказочных героев исполнили сами работники агрохолдинга. После насыщенной развлекательной программы детям вручили сладкие подарки и игрушки.

- Мы рады, что смогли организовать этот праздник, подарить детям частицу нашего тепла, увидеть улыбки на лицах, - поделились впечатлениями от прошедшего мероприятия в пресс-службе АПХ «Мираторг». - Надеемся, что полученные позитивные эмоции скрасят пребывание ребят в лечебном учреждении и будут способствовать скорейшему выздоровлению.

ИСТОЧНИК KP.RU