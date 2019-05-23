2019-05-23T18:01:00+03:00
Экономика

Карту банка «Открытие» можно пополнить в банкоматах «Альфа-Банка» без комиссии

Уже с 22 мая у держателей карт ПАО Банк «ФК Открытие» есть такая возможность
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..Фото: "КП" Архив
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Данная операция стала доступна благодаря партнерской программе между двумя кредитными организациями и настройке банкоматов.

Ранее же стало известно о том, что банк «Открытие» создает партнерскую банкоматную сеть с крупнейшими розничными банками. В их числе - АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», АО «Газмпромбанк», АО «ЮниКредит Банк», ПАО «Банк Зенит» и АО «Банк Русский Стандарт». Теперь клиенты «Открытия» могут снимать наличные без комиссий в объединенной сети банкоматов, включающей порядка 20 тысяч устройств на территории всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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