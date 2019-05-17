2019-05-17T13:24:06+03:00
Экономика

Банк «Открытие» доказал эффективность нового механизма санации

Процесс очищения банковской системы РФ практически завершен, отмечают эксперты
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..Фото: "КП" Архив
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Как заявил на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин, новых крупных санаций Банк России не ожидает. Эффективность санации через Фонд консолидации банковского сектора доказал банк «Открытие», который стал прибыльным.

- Я считаю, что три четверти этого пути мы прошли, и вот таких крупных масштабных явлений, печальных событий, которые были в 2017 году, мы не ожидаем, - сказал Дмитрий Тулин, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

- С помощью нового механизма санации, запущенного два года назад, регулятор сумел в короткие сроки решить проблемы некоторых банков из топ-20 и не допустить волну финансовой паники, - прокомментировал президент - председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие» Михаил Задорнов. - Кроме того, заявление Тулина имеет важный «терапевтический» эффект для рынка - регулятор доказал, что способен решать проблемы крупных банков в случае острой необходимости. А теперь дает понять, что никаких рисков, подобных тем, что возникли в 2017 году, в российской банковской системе нет, и в обозримом будущем не предвидится.

По словам Задорнова, об эффективности механизма можно судить по результатам банка «Открытие», который первым прошел оздоровление по новому механизму. «Уже по итогам 2018 года и банк «Открытие», и группа в целом показали очень хороший финансовый результат. Этот год мы также проходим успешно», - сообщил он.общ

ИСТОЧНИК KP.RU

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