2019-05-14T16:27:06+03:00
Экономика

Комплексный продукт для дополнительных возможностей

Банк «Открытие» предлагает предпринимателям эквайринг по ставке от 0,99%
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..Фото: "КП" Архив
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Это стало возможно благодаря коробочному продукту «РКО + Эквайринг», который необходим для снижения комиссии при осуществлении безналичных платежей. Он представляет собой POS-терминал PAX S80 или S90 с функцией безналичной оплаты и с подключенным пакетом РКО банка на выбор: «Первый шаг», «Быстрый рост» или «Свое дело». Он принимает все виды карт, в том числе и бесконтактные, подходит для точек с высокой проходимостью благодаря использованию термопринтеров. В акции участвуют несколько моделей, из которых можно выбрать наиболее подходящую по стоимости и функционалу.

- Комплексный продукт «РКО + Эквайринг» позволяет предпринимателям снизить свои издержки, а также дает дополнительные возможности для развития собственного бизнеса. В дальнейшем банк приложит все усилия для расширения продуктовой линейки и создания уникальных предложений для существующих и потенциальных клиентов, – отметил директор департамента транзакционного бизнеса ПАО Банк «ФК Открытие» Сергей Животягин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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