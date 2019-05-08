2019-05-08T10:30:37+03:00
Общество

В Белгороде «Ростелеком» провел оптику в микрорайон «Новая жизнь»

Жители более тысячи квартир получили возможность подключения скоростного интернета, а также ресурсоемких цифровых сервисов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Компания обеспечила цифровыми услугами связи по технологии FTTB («оптика до здания») микрорайон «Новая жизнь» в Белгороде.

- Для подключения новых жилых комплексов и микрорайонов на Белгородчине мы обычно применяем технологию FTTB – «оптика до здания». Это оптимальное решение, которое обеспечивает высокую скорость доступа. Оно надежно и обеспечивает высокий уровень защиты передаваемой информации. Кроме того, оптика открывает доступ к самым ресурсоемким сервисам. Например, к «Интерактивному ТВ» – самому популярному у белгородцев цифровому сервису от «Ростелекома». Абоненты давно распробовали его и ценят за удобство и активно пользуются всеми его возможностями. Уверен, что входить в «Новую жизнь» стоит с цифровым комфортом, который мы с удовольствием обеспечим, - поделился Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

«Интерактивное ТВ» – это новый уровень комфорта при телепросмотре. Это 280 телеканалов, из которых 52 – в HD-качестве. Сервис наполнен современными цифровыми опциями. Так, «Родительский контроль» помогает ограничить время, которое ребенок проводит у экрана, и оградить его от нежелательного контента. С помощью «Управления просмотром» можно записывать, перематывать и ставить эфир на паузу. Опция «Видеопрокат» предлагает новинки и легенды кинематографа на любой вкус. А «Мультискрин» позволяет смотреть передачи на нескольких экранах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ увеличил сумму кредита наличными без подтверждения дохода до 300 тысяч рублей
В Белгородской области накануне Дня Победы останки советских воинов преданы земле
Попытка ограбления закончилась убийством двух пожилых белгородцев
30-летний белгородец убийство бабушки сравнил с компьютерной игрой
В Белгороде на улице Князя Трубецкого идет монтаж новых тепловых сетей
18-летний белгородец разместил в сети Интернет интимные фото своей 14-летней подруги
В старых дворянских усадьбах обнаружены перспективные сорта сирени
Белгородские энергетики обеспечили освещение братской могилы
Под Белгородом нашли мертвым уплывшего на лодке парня
В Белгороде c торгов уйдут автомобили Ниссан, Ягуар, Мерседес и другое арестованное имущество
Белгородцы могут получить еще два новых штрафа
Сбербанк развивает услугу сурдоперевода
У белгородцев уже выкуплено более 370 тонн вторсырья
В Белгороде будет отремонтировано 16 километров дорог
Белгородские энергетики приступают к гидроиспытаниям теплосетей
В День Победы в Белгороде ограничат движение транспорта
На фасаде белгородского музыкального колледжа появится арт-объект
Сбербанк продлил на два месяца действие минимальных ставок по «Потребительскому кредиту без обеспечения»