В Белгороде «Ростелеком» провел оптику в микрорайон «Новая жизнь»

СЕГОДНЯ 10:30 2019-05-08T10:30:37+03:00

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Компания обеспечила цифровыми услугами связи по технологии FTTB («оптика до здания») микрорайон «Новая жизнь» в Белгороде.

- Для подключения новых жилых комплексов и микрорайонов на Белгородчине мы обычно применяем технологию FTTB – «оптика до здания». Это оптимальное решение, которое обеспечивает высокую скорость доступа. Оно надежно и обеспечивает высокий уровень защиты передаваемой информации. Кроме того, оптика открывает доступ к самым ресурсоемким сервисам. Например, к «Интерактивному ТВ» – самому популярному у белгородцев цифровому сервису от «Ростелекома». Абоненты давно распробовали его и ценят за удобство и активно пользуются всеми его возможностями. Уверен, что входить в «Новую жизнь» стоит с цифровым комфортом, который мы с удовольствием обеспечим, - поделился Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

«Интерактивное ТВ» – это новый уровень комфорта при телепросмотре. Это 280 телеканалов, из которых 52 – в HD-качестве. Сервис наполнен современными цифровыми опциями. Так, «Родительский контроль» помогает ограничить время, которое ребенок проводит у экрана, и оградить его от нежелательного контента. С помощью «Управления просмотром» можно записывать, перематывать и ставить эфир на паузу. Опция «Видеопрокат» предлагает новинки и легенды кинематографа на любой вкус. А «Мультискрин» позволяет смотреть передачи на нескольких экранах.

ИСТОЧНИК KP.RU