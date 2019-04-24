2019-04-24T10:25:46+03:00
Общество

Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»

В городах, принимающих «Зелёный Марафон», пройдут специальные социальные акции, выбрать которые смогут сами жители
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На сайте с 23 апреля по 8 мая на выбор предложены три варианта. Осуществлена будет та акция, которая наберет больше всего голосов.

Большое количество акций, которые участвуют в голосовании, нацелены на благоустройство территории и сбор экологически опасных товаров. Однако центральное место занимают мероприятия, связанные с поддержкой детских домов, детей, испытывающих сложности со здоровьем, советов ветеранов и приютов для бездомных животных.

Среди других необычных инициатив можно отметить поддержку межрегионального фестиваля людей с инвалидностью, установку шкафа для буккроссинга (бесплатного обмена книгами), организацию зоны для детей по обучению финансовой грамотности.

«Зелёный Марафон» пройдет в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока. В регионах страны участникам «Зелёного Марафона», в зависимости от города проведения, будут предложены три дистанции: 4,2, 10, 21,1 км.

В Центральном Черноземье в 2019 году «Зеленый Марафон» состоится в Воронеже, Курске и Орле.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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