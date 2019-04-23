Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии

СЕГОДНЯ 10:11 2019-04-23T10:11:58+03:00

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Сервис позволяет оптимизировать бухгалтерскую и налоговую работу компании и сэкономить на услугах бухгалтера.

Новый сервисдля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей объединяет все необходимые инструменты для ведения бухгалтерского и налогового учета онлайн. Бесшовная интеграция с Интернет-банком «УРАЛСИБ – бизнес-online» позволяет готовить расчетные документы непосредственно в личном кабинете интернет-банка «УРАЛСИБ – бизнес-online»

С помощью сервиса доступны следующие функции:

использование кабинета интернет-бухгалтерии без дополнительной авторизации в личном кабинете;

автоматическое формирование отчетов и отправка их через Интернет;

формирование первичных документов за несколько кликов;

автоматическое формирование кадровых документов;

складской и товарный учёт;

финансовая аналитика;

автоматический расчет налогов, заработной платы, командировочных и больничных;

ведение учета в «облаке» – для доступа ко всей бухгалтерии нужен только Интернет;

подключение онлайн касс и CRM систем.

Сервис аккредитован в соответствии со 152-ФЗ «О персональных данных».Вся информация передается по защищенному каналу связи, что гарантирует безопасность использования сервиса.

Банк УРАЛСИБ регулярно интегрирует различные сервисы в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online». Предпринимателям уже доступен небанковский сервис сравнительного анализа бизнеса MYCIE,конструктор документов FreshDoc и сервис проверки контрагентов.

В ближайших планах –интеграция в Интернет-банк «УРАЛСИБ – бизнес-online» таких сервисов, как юридическиеонлайн-консультации, тестирование и оценка персонала и многое другое.

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ и по телефону

8 800 700 77 16. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU