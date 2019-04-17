«Мираторг» увеличил производство свинины в живом весе
В активах «Мираторга» порядка 90 свиноводческих площадок в Белгородской и Курской областях с совокупным поголовьем 2,2 миллиона голов. За первые три месяца текущего года было произведено 77,1 и 28,2 тысячи тонн свинины в живом весе соответственно. Увеличение производства связано с запуском новых животноводческих площадок и повышением эффективности производства.
В настоящий момент агрохолдинг реализует в ЦФО масштабный инвестиционный проект по удвоению мощностей свиноводческого дивизиона. Это позволит в ближайшие несколько лет практически на 100% обеспечить потребности внутреннего рынка России в свинине, а также нарастить экспортный потенциал отрасли.
- Проект включает в себя строительство новых свинокомплексов, роботизированной мясохладобойни и комбикормовых заводов. Запуск новых предприятий позволит создать несколько тысяч новых рабочих мест и значительно увеличить налоговые отчисления, - подчеркнули в пресс-службе агрохолдинга.
ИСТОЧНИК KP.RU