2019-04-17T11:28:06+03:00
Общество

«Мираторг» увеличил производство свинины в живом весе

В первом квартале года показатель составил 105,3 тысячи тонн - на 6% больше, чем в 2018-м
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В активах «Мираторга» порядка 90 свиноводческих площадок в Белгородской и Курской областях с совокупным поголовьем 2,2 миллиона голов. За первые три месяца текущего года было произведено 77,1 и 28,2 тысячи тонн свинины в живом весе соответственно. Увеличение производства связано с запуском новых животноводческих площадок и повышением эффективности производства.

В настоящий момент агрохолдинг реализует в ЦФО масштабный инвестиционный проект по удвоению мощностей свиноводческого дивизиона. Это позволит в ближайшие несколько лет практически на 100% обеспечить потребности внутреннего рынка России в свинине, а также нарастить экспортный потенциал отрасли.

- Проект включает в себя строительство новых свинокомплексов, роботизированной мясохладобойни и комбикормовых заводов. Запуск новых предприятий позволит создать несколько тысяч новых рабочих мест и значительно увеличить налоговые отчисления, - подчеркнули в пресс-службе агрохолдинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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