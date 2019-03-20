2019-03-20T13:03:41+03:00
Общество

Белгородские энергетики получили государственные награды

Указом Президента за заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный энергетик РФ» удостоены сотрудники Белгородэнерго
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Начальник диагностической лаборатории Юрий Белогуров.Начальник диагностической лаборатории Юрий Белогуров.
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Юрий Белогуров работает в Белгородэнерго почти 35 лет. Принимал участие в становлении центральной диагностической лаборатории, профессионально владеет методами хроматографического анализа трансформаторного масла и тепловизионного контроля оборудования 6-110 кВ, самостоятельно осуществляет работу по диагностике воздушных линий и подстанций методом термографии. Ежегодно под его руководством сотрудники диагностической лаборатории проводят тепловизионный контроль 180 подстанций 35-110 кВ и 276 ЛЭП общей протяженностью 4 350 километров. В 2017 году проводился технический аудит объектов «Крымэнерго». При участии Юрия Белогурова выявили 45 дефектов контактных соединений и оборудования подстанций Крымского полуострова.

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков Корочанского РЭС Белгородэнерго Юрий Кушнарев.

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков Корочанского РЭС Белгородэнерго Юрий Кушнарев.

Юрий Кушнарев работает в энергетике на протяжении 33 лет, сегодня – в должности электромонтера по эксплуатации электросчетчиков Корочанского РЭС. Участвовал в разработке схем электроснабжения и подключении к сетям десятков животноводческих и птицеводческих комплексов и социально значимых объектов, лично установил более 200 интеллектуальных приборов учета. Неоднократно участвовал в ликвидации погодных катаклизмов.

Знаниями и опытом, накопленными за долгие годы работы в энергетической отрасли региона, Юрий Белогуров и Юрий Кушнарев делится с молодыми специалистами, формируя будущую смену квалифицированных специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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