На межрегиональной выставке в Белгороде представили концепцию «Цифровая трансформация-2030»

СЕГОДНЯ 15:49 2019-03-19T15:49:11+03:00

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В Белгороде на XVI межрегиональной специализированной выставке «Энергосбережение и электротехника. ЖКХ» филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» представил концепцию цифровой трансформации компаний «Россети» «Цифровая трансформация-2030». Какие задачи стоят перед энергетиками, как будет развиваться электросетевой комплекс региона в ближайшие три года, белгородцы смогли узнать у стенда белгородского филиала МРСК Центра.

В рамках реализации концепции в декабре 2018 года было подписано соглашение о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса области между правительством Белгородской области и ПАО «МРСК Центра». Была также утверждена стратегия и дорожная карта цифровой трансформации электросетей региона. Филиал Белгородэнерго в течение трех лет планирует достичь 100% автоматизации и телемеханизации распределительных сетей, питающих социально значимых потребителей, в полном объеме модернизировать устройства телемеханики на подстанциях 35-110 кВ, оснастить линии 110 кВ микропроцессорными устройствами определения мест повреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU