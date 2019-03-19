На межрегиональной выставке в Белгороде представили концепцию «Цифровая трансформация-2030»

В Белгороде на XVI межрегиональной специализированной выставке «Энергосбережение и электротехника. ЖКХ» филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» представил концепцию цифровой трансформации компаний «Россети» «Цифровая трансформация-2030». Какие задачи стоят перед энергетиками, как будет развиваться электросетевой комплекс региона в ближайшие три года, белгородцы смогли узнать у стенда белгородского филиала МРСК Центра.

В рамках реализации концепции в декабре 2018 года было подписано соглашение о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса области между правительством Белгородской области и ПАО «МРСК Центра». Была также утверждена стратегия и дорожная карта цифровой трансформации электросетей региона. Филиал Белгородэнерго в течение трех лет планирует достичь 100% автоматизации и телемеханизации распределительных сетей, питающих социально значимых потребителей, в полном объеме модернизировать устройства телемеханики на подстанциях 35-110 кВ, оснастить линии 110 кВ микропроцессорными устройствами определения мест повреждения.

Подробно о планах Белгородэнерго по цифровой трансформации электросетевого комплекса региона на расширенном совещании областного департамента ЖКХ рассказал заместитель директора филиала по реализации услуг Александр Косолапов. Так, уже первый цифровой район электрический сетей в филиале Белгородэнерго будет создан уже в этом году. Им станет Борисовский РЭС. Появится в этом году и первая цифровая подстанция – ПС 35 кВ «Никольское». Проект предусматривает полную замену оборудования и увеличение мощности питающего центра от 2,5 до 8 МВт. Масляные выключатели останутся в прошлом, взамен будут установлены современные высоконадежные вакуумные реклоузеры 35 кВ. На смену морально устаревшим устройствам релейной защиты и автоматики придут современные программные комплексы. Применение интеллектуальных коммутационных аппаратов позволит в режиме реального времени локализовать повреждения сети, автоматически перераспределяя нагрузку, что сократит время перерывов в подаче электроэнергии.

В сентябре 2019 года будет введен в эксплуатацию Единый центр управления сетями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». Его оборудуют цифровыми каналами связи и современными информационными системами.

Посетители выставки также интересовались проектами по автоматизации наружного освещения региона и внедрению современных систем учета энергоресурсов. Энергетики отметили, что в ближайшее время интеллектуальные счетчики будут устанавливаться как на трансформаторных подстанциях 0,4-10 кВ, так и у потребителей областного центра. Это сделает прозрачным режим отпуска и потребления электроэнергии и, как следствие, значительно снизит потери в сетях.

В рамках первого дня работы выставки начальник управления технологического развития Белгородэнерго Павел Косов провел лекцию для студентов 3 курса института энергетики, информационных технологий и управляющих систем (ИЭИТУС) БГТУ им. В.Г. Шухова. Прямо на стенде будущие энергетики познакомились с элементами цифровой сети и масштабными задачами, которые стоят перед ПАО «Россети» в рамках цифровой трансформации. Директор ИЭИТУС Александр Белоусов подчеркнул, что студентам было полезно познакомиться с тем, чем живет и куда стремиться электроэнергетика страны. Проект цифровизации потребует качественных изменений программы подготовки кадров, и вуз готов гибко отреагировать на все, что происходит в энергоотрасли России.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Генеральный директор МРК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский подчеркнул, что для энергетиков крайне важно донести до регионов информацию о проводимой цифровизации электросетевого комплекса. Он сказал:

- Нашей целью является изменение логики процессов и переход на риск-ориентированное управление на основе внедрения цифровых технологий и анализа больших данных, обеспечивающие снижение операционных и капитальных затрат. Это, в конечном счете, позволит сдерживать рост сетевой составляющей в тарифах на электроэнергию для конечных потребителей.