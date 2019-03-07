С 8 Марта, дорогие женщины!

СЕГОДНЯ 16:26 2019-03-07T16:26:27+03:00

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Чаще всего в этот день лежит снег, и солнце ещё не греет, но воздух уже пронизан новой свежестью. Удивительно, как едва уловимые перемены вдруг ощущают все люди.

Очень символично, что первый праздник весны мы посвящаем вам, ведь вы само воплощение жизни, любви и красоты. Он наполнен первыми весенними цветами, добрыми улыбками, искренними признаниями.

Я счастлив от имени всех лебединских мужчин поздравить вас с Международным женским днём, и заявить, что вы наше самое большое богатство! Спасибо, что вы с нами, что вдохновляете на поступки, направляете на путь правды, своей красотой украшаете этот мир. Пусть новая весна принесёт радость, даст новые силы, согреет тёплыми лучами. Пусть всегда будут светлыми ваши мысли и чувства, будьте любимы и счастливы!

Олег Михайлов,

управляющий директор АО «Лебединский ГОК»,

депутат Белгородской областной Думы

ИСТОЧНИК KP.RU