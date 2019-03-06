2019-03-06T16:51:49+03:00
Общество

Белгородские энергетики модернизируют наружное освещение в Валуйках

В районном центре меняют опоры на светящиеся композитные конструкции и устанавливают современные светодиодные светильники
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Специалисты Белгородэнерго модернизируют наружное освещение на центральных улицах Валуек. Всего здесь установят 340 светодиодных светильников средней мощностью порядка 116,4 Вт каждый против 163,6 Вт у ныне действующих. По расчетам специалистов это приведет к экономии годового потребления электроэнергии на 110,6 тысяч кВтч, что в денежном выражении составляет 664 тысячи рублей бюджетных средств.

Помимо замены светильников, в рамках пилотного проекта в городском парке «Молодежный» вместо железобетонных и металлических опор наружного освещения появятся современные декоративные конструкции с внутренней подсветкой. По стоимости композитные опоры сопоставимы с традиционными, но помимо эстетического внешнего вида, имеют ряд преимуществ: малый вес, высокая прочность и стойкость к воздействию климатических факторов, долговечность и экологичность.

- Если новую систему освещения оценят жители города, и она хорошо зарекомендует себя в обслуживании, подобная практика будет продолжена и в других районных центрах области, - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов.

Модернизация наружного освещения является одной из составляющих заключенного в декабре прошлого года Соглашения о взаимодействии правительства Белгородской области и ПАО «МРСК Центра» в сфере развития электросетевого комплекса региона. Договоренности сторон касаются реализации целого комплекса мероприятий, направленных на модернизацию сетевого комплекса с применением технологий «цифровизации», в том числе на развитие сети наружного освещения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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