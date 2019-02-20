Банк УРАЛСИБ получил награду за достижения в области развития искусственного интеллекта

СЕГОДНЯ 09:59 2019-02-20T09:59:42+03:00

Банк УРАЛСИБ получил награду «IT'S ALIVE!» за достижения в области развития искусственного интеллекта. Банк был награжден за проект AIDA (Artificial Intelligence and Data Analytics Office)

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Кроме того, персональным дипломом был отмечен Руководитель Дирекции искусственного интеллекта и анализа данных, Старший вице-президент Банка УРАЛСИБ Юрий Сирота.

Торжественная церемония награждения и вручение дипломов состоялись в рамках II Ежегодного Frankenstein Forum & Awards – ИИ и Когнитивные Технологии для банков. Организатором форума стал журнал Retail Finance.

В рамках форума участники рассказывали о применении технологий искусственного интеллекта для оптимизации бизнес-процессов в банках. Эксперт Банка УРАЛСИБ Юрий Сирота представил на форуме доклад на тему «Artificial Intelligence – трансформация банка».

Голосование за лучшие решения банков и компаний состоялось непосредственно во время форума. В нем приняли участие члены жюри из состава редакции журнала Retail Finance и участники форума.

«Высокая оценка достижений Банка УРАЛСИБ в области искусственного интеллекта со стороны профессионального сообщества очень значима для нас и подтверждает правильность взятого нами вектора развития. Популяризация методов искусственного интеллекта в банковской области и создание проектов, которые будут этому способствовать, и дальше останутся в центре нашего внимания», – отмечает Руководитель Дирекции искусственного интеллекта и анализа данных, Старший вице-президент ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Юрий Сирота.

Подразделение AIDA в Банке УРАЛСИБ внедряет инструменты и методы бизнес и прогнозной аналитики, математического моделирования, с целью монетизации и оптимизации бизнес-процессов. Включает центры компетенции Business Intelligence и Artificial Intelligence.

Получить подробную информацию можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU