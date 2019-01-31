Инвестиционные идеи аналитиков выгодны клиентам
В 2018 году российские фондовые индексы торговались разнонаправлено, подчеркивают в компании. Однако пользователи сервисов «Ваш финансовый аналитик», «Личный брокер» и Advisoryне прогадали. Самой успешной инвестидеей на российском рынке стала покупка привилегированных акций «Башнефти», принёсшая клиентам брокера доход в размере 54,6%.
Впечатляющие результаты продемонстрировали и инвестиционные идеи, связанные с ценными бумагами иностранных компаний.
- Даже в условиях санкционного давления на российском рынке и международных площадках было немало перспективных инвестиционных идей, которые мы предложили клиентам наших тарифов, - говорит начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев. - Мы рассчитываем, что позитив на мировых рынках в начале 2019 года позволит увеличить не только долю успешных рекомендаций, но и привлечёт на наши сервисы с аналитической поддержкой новых клиентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Экономика: банки»