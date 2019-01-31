Инвестиционные идеи аналитиков выгодны клиентам

СЕГОДНЯ 16:02 2019-01-31T16:02:46+03:00

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В 2018 году российские фондовые индексы торговались разнонаправлено, подчеркивают в компании. Однако пользователи сервисов «Ваш финансовый аналитик», «Личный брокер» и Advisoryне прогадали. Самой успешной инвестидеей на российском рынке стала покупка привилегированных акций «Башнефти», принёсшая клиентам брокера доход в размере 54,6%.

Впечатляющие результаты продемонстрировали и инвестиционные идеи, связанные с ценными бумагами иностранных компаний.

- Даже в условиях санкционного давления на российском рынке и международных площадках было немало перспективных инвестиционных идей, которые мы предложили клиентам наших тарифов, - говорит начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев. - Мы рассчитываем, что позитив на мировых рынках в начале 2019 года позволит увеличить не только долю успешных рекомендаций, но и привлечёт на наши сервисы с аналитической поддержкой новых клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU