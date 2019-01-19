В Белгородской области продолжаются кадровые перестановки

СЕГОДНЯ 14:50 2019-01-19T14:50:23+03:00

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Из областного правительства «по собственному желанию» уволился заместитель губернатора Белгородской области начальник регионального департамента ЖКХ Юрий Галдун. Соответствующее распоряжение было подписано губернатором Евгением Савченко 18 января.

На пост Гладуна пророчат мэра Белгорода Константина Полежаева, который 17 января подал заявление об отставке. Его пост, в свою очередь, должен занять его первый заместитель, т.е. Михаил Савченко, который курирует экономический блок развития области.

Но в штате мэрии появилась должность второго первого заместителя мэра. На эту должность пророчат Евгения Гладуна, а в перспективе именно он должен стать мэром.