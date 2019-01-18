Константин Полежаев покидает пост мэра Белгорода в связи с переходом на другую работу

СЕГОДНЯ 14:37 2019-01-18T14:37:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Заявление о досрочной отставке в связи с переходом на другую должность подал мэр Белгорода Константин Полежаев. Как сообщают на сайте органов местного самоуправления, вопрос об отставке Полежаева депутаты рассмотрят на внеочередной сессии 21 января. Обязанности мэра будет временно исполнять его заместитель. На этой должности на данный момент находится Михаил Савченко, который курирует экономический блок.

Вместе с тем есть информация, что переход на новую должность Константина Полежаема депутаты рассмотрят уже сегодня, 18 января. И что ему предрекают должность руководителя регионального департамента ЖКХ вместо Юрия Галдуна, которого в свою очередь пророчат на должность мэра.

Конкурс на замещение должности главы Белгорода назначен на 12 марта.