2019-01-18T14:37:10+03:00
Общество

Константин Полежаев покидает пост мэра Белгорода в связи с переходом на другую работу

Обязанности главы города будет исполнять Михаил Савченко
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Константин Полежаев покидает пост мэра Белгорода.Константин Полежаев покидает пост мэра Белгорода.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Заявление о досрочной отставке в связи с переходом на другую должность подал мэр Белгорода Константин Полежаев. Как сообщают на сайте органов местного самоуправления, вопрос об отставке Полежаева депутаты рассмотрят на внеочередной сессии 21 января. Обязанности мэра будет временно исполнять его заместитель. На этой должности на данный момент находится Михаил Савченко, который курирует экономический блок.

Вместе с тем есть информация, что переход на новую должность Константина Полежаема депутаты рассмотрят уже сегодня, 18 января. И что ему предрекают должность руководителя регионального департамента ЖКХ вместо Юрия Галдуна, которого в свою очередь пророчат на должность мэра.

Конкурс на замещение должности главы Белгорода назначен на 12 марта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгород прибыл статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел РФ Игорь Зубов
На Соборной площади Белгорода приступили к демонтажу елки
Пограничники Белгорода задержали крупную партию грецких орехов
Шебекинец умыкнул у своих коллег в раздевалке два телефона и банковские карты
«Ростелеком» отменил плату за внутризоновые звонки с таксофонов универсальной услуги связи
В Белгороде в январе расцвела сирень
Россияне потратили на новогодние праздники 1,1 трлн. рублей
В Шебекино грабитель ударил пенсионера бутылкой по голове и забрал у него деньги и телефон
Два жителя Белгородской области ответят за убийство и попытку сжечь тело приятеля
Госавтоинспекция предупредила белгородцев о внесении изменений в схему движения во время крещенских купаний
Белгород зажжет огни концерта «Парад звезд 80-х»
В Белгородской области вынесли приговор женщине, убившей своих внуков
В Белгороде на зимнем фестивале ГТО разыграют 3 пары беговых лыж
Белгородские пограничники задержали прицеп с 4 тоннами мясной продукции
В Белгородской области энергетики на выполнение ремонтной программы направят 389 миллионов рублей
В Белгороде полицейские нашли у пассажира такси револьвер и коробку патронов
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
Под Белгородом водитель «Рено» не пропустил «скорую помощь» - от удара спецавтомобиль перевернулся
Белгородец выплатил 228 тысяч в счет компенсации морального вреда пострадавшей в ДТП
У жительницы Белгорода в раздевалке бассейна похитили больше 80 тысяч рублей
В Центрально-Черноземном банке произошли кадровые изменения
Белгородец, не уплативший административный штраф, отправится на «штрафные» работы