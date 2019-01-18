На Соборной площади Белгорода приступили к демонтажу елки

СЕГОДНЯ 15:05 2019-01-18T15:05:52+03:00

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Сегодня, 18 января, на Соборной площади Белгорода приступили к демонтажу 35-метровой новогодней красавицы-елки.Открыли ее 22 декабря 2018 года, и почти месяц она украшала площадь и восхищала своими огнями горожан и гостей города. Создавали новогоднее настроение и многочисленные скульптуры и яркие украшения, к демонтажу которых также приступили коммунальщики города.

К радости белгородцев продолжает свою работу ледовый каток. Он, как и было обещано, работает даже при небольших плюсовых температурах (до 5 градусов тепла) благодаря системе охлаждения льда.

Возможностью покататься на празднично украшенном катке уже воспользовались тысячи горожан, а у тех, кто еще не успел это сделать, еще есть такая возможность. Кататься можно бесплатно на своих коньках или взять их напрокат.