2018-12-17T22:35:39+03:00
Общество

В Белгороде на Соборной площади засияла праздничными огнями новогодняя елка

Торжественное открытие череды праздников состоится 22 декабря
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгороде на Соборной площади засияла праздничными огнями новогодняя елка.В Белгороде на Соборной площади засияла праздничными огнями новогодняя елка.Фото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что до торжественного открытия череды новогодних праздников в Белгороде еще остается несколько дней, главная новогодняя елка на Соборной площади уже сияет яркими огнями.

В городской мэрии рассказали, что ее торжественное открытие состоится 22 декабря. К этому дню приурочат и торжественный парад Дедов Морозов и Снегурочек.

Новогоднюю 35-метровую красавицу весом около 6,5 тонн венчает красная звезда. Установлен и огромный шар-игрушка, правда, вход под его купол пока перегораживает ограничительная лента. Посетителей немного, но зато простора для первых новогодних фото – хоть отбавляй.

Праздник уже на пороге. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Праздник уже на пороге.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Несколько дней назад появились украшения на деревьях по периметру площади. Сияют праздничными огнями сани, приготовились играть на своих инструментах и забавные снеговики. Ждет своего часа и импровизированная деревенька, в домишках которых очень скоро закипит торговля новогодними сувенирами и всякими лакомствами.

Праздник уже на пороге…

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чернянском районе по горячим следам задержали троих автоворов
5 000 штрафа заплатит чиновник Белгородского района за несвоевременный ответ
Губкинец за дачу взятки в особо крупном размере 7 лет проведет в колонии
Как будут выплачиваться пенсии в новогодние праздники
Возле мэрии Белгорода прямо на тротуаре умер мужчина
22 декабря зажжет свои огни главная новогодняя елка Белгорода
«Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа в Никитском переулке
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Женщину и ребенка, которые пропали из села Тюрино Шебекинского района, нашли в реке
Белгородцы подрались из-за парковочного места
Где в Белгородском регионе оборудованы площадки для запуска новогодней пиротехники
В Белгороде разыскивают 32-летнюю женщину с маленьким ребенком
Белгородцы в преддверии Нового года встретятся с королями оперетты
«Ростелеком» лидирует на рынке виртуальных мобильных операторов для бизнеса
В белгородском молодёжном культурном центре НИУ «БелГУ» подвели спортивные итоги года
Более 81 миллиона рублей задолжали белгородцы, которых не выпустили из-за долгов за пределы РФ
Житель Белгорода пытался продать очки со скрытой видеокамерой
«Открытие» развивает электронную коммерцию
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
В Белгородском регионе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемиологического порога
За смерть матери белгородка потребовала 1 миллион рублей компенсации
В Воронеже проект «Сила команды» Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк стал победителем Премии RuPoR
Белгородских футболистов целый год будут кормить красной икрой
19-летняя белгородка угнала автомобиль у своего бойфренда
Вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары» порадует белгородцев своим выступлением
Курянина подозревают в краже принадлежащего старооскольской организации автомобиля