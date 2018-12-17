В Белгороде на Соборной площади засияла праздничными огнями новогодняя елка

17 Дек. 22:32 2018-12-17T22:35:39+03:00

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Несмотря на то, что до торжественного открытия череды новогодних праздников в Белгороде еще остается несколько дней, главная новогодняя елка на Соборной площади уже сияет яркими огнями.

В городской мэрии рассказали, что ее торжественное открытие состоится 22 декабря. К этому дню приурочат и торжественный парад Дедов Морозов и Снегурочек.

Новогоднюю 35-метровую красавицу весом около 6,5 тонн венчает красная звезда. Установлен и огромный шар-игрушка, правда, вход под его купол пока перегораживает ограничительная лента. Посетителей немного, но зато простора для первых новогодних фото – хоть отбавляй.

Праздник уже на пороге.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Несколько дней назад появились украшения на деревьях по периметру площади. Сияют праздничными огнями сани, приготовились играть на своих инструментах и забавные снеговики. Ждет своего часа и импровизированная деревенька, в домишках которых очень скоро закипит торговля новогодними сувенирами и всякими лакомствами.

Праздник уже на пороге…