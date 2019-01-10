У белгородских потребителей за прошлый год спрос на электроэнергию вырос на 6%

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:40:56+03:00

В зимний режимный день объем потребляемой мощности в сетях Белгородэнерго составил 1172 МВт

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Почасовые контрольные замеры мгновенных значений активной и реактивной мощности в 14-й раз производились без участия персонала, посредством автоматизированной системы учета электроэнергии, внедренной на всех 181 подстанциях 35-110 кВ.

Дистанционное снятие основных электрических параметров электроустановок проводилось в зимний режимный день, 19 декабря 2018 года, чтобы проверить загрузки объектов электросетевого комплекса, наличие резерва мощности для обеспечения электроснабжения существующих потребителей и присоединения новых.

Полученные данные позволят оптимизировать режим работы энергооборудования, проконтролировать состояние центров питания, к которым затруднено подключение новых потребителей, разработать мероприятия по снижению потерь электроэнергии в сетях. Кроме того, эти показатели являются основой для разработки графиков временных отключений электроэнергии, применение которых дает возможность в кратчайшие сроки предотвратить развитие аварийных ситуаций.

По словам ведущего инженера службы электрических режимов Белгородэнерго Ильи Балашова, раньше для выполнения этой задачи задействовалось порядка 360 человек, которые в течение суток непрерывно находились на подстанциях и производили замеры, а обработка данных занимала около месяца. А возможность дистанционного снятия основных электрических параметров электроустановок в режиме реального времени значительно снизила расходы, упростила анализ информации, снизила влияние «человеческого фактора» и вероятность ошибок при измерениях.