2019-01-06T15:48:36+03:00
Общество

Белгородские энергетики обеспечивают устойчивую работу электросетевого комплекса региона

Специалисты Белгородэнерго продолжают усиленно контролировать работу электросетевого комплекса области
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Жилые дома, объекты социальной и промышленной сферы бесперебойно и в полном объеме обеспечены надежным электроснабжением. Круглосуточно на дежурстве находятся 39 оперативно-выездных бригад, ответственные лица из числа руководителей, диспетчеры Центра управления сетями и персонал РЭС.

В случае необходимости к оперативному реагированию могут быть привлечены 231 бригада в составе 1290 человек, 559 единиц автомобильной и специальной техники. Для подключения потребителей имеется 47 резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ).

Напомним: по всем вопросам электроснабжения необходимо обращаться в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра» по телефону прямой линии 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный) или короткому номеру 13-50. Обеспечен режим круглосуточного дежурства операторов связи, специалистов и руководителей Контакт-центра в период с 30.12.2018 года до 09.01.2019 года.

Сообщить об отключении также можно на портале «Светлая страна» https://светлаястрана.рф. Проект реализован ПАО «Россети» с целью установления оперативной обратной связи населения с поставщиком электрической энергии. Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно в единой Службе модерации ПАО «Россети».

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