НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» будет переименован в НПФ «Открытие»

3 Дек. 16:17 2018-12-03T16:17:28+03:00

Накануне состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Фонда, на котором было принято решение о его переименовании и утверждении Устава с новым наименованием

Изменить размер текста: A A

Подчеркивается, что смена наименования не затрагивает интересы застрахованных лиц, участников и вкладчиков фонда и не требует от клиентов перезаключения договоров и других дополнительных действий. Переименование никак не затронет и реализацию действующих клиентских программ корпоративного пенсионного обеспечения на предприятиях-вкладчиках. А после завершения необходимых юридических процедур, для клиентов будут запущены обновленные официальный сайт Фонда и Личный кабинет.

- Смена названия объединенного НПФ – завершающий этап объединения негосударственных пенсионных фондов группы «Открытие», которое успешно состоялось в августе текущего года. В результате пенсионный бизнес полностью интегрируется в банковскую группу и будет позиционироваться в качестве универсального партнера по корпоративному пенсионному обеспечению для компаний различных секторов экономики. Розничные клиенты нашего банка смогут получить набор финансовых продуктов в единой линейке с одноименным названием, – прокомментировал президент-председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

- Переименование НПФ и соответственное разведение брендов промышленного холдинга и финансового института – логичный и необходимый шаг, направленный на более четкое позиционирование объединенного Фонда в сознании розничных клиентов в качестве эксперта на рынке финансовых услуг, – подчеркнул генеральный директор АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» Денис Рудоманенко.

Реклама.