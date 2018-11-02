2018-11-02T12:45:31+03:00
Общество

«Ростелеком» объединил в единую сеть ЗАГСы Белгородской области

Компания построила виртуальную частную сеть для органов Управления ЗАГС региона
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На 85 объектах цифровой провайдер установил современное оборудование и организовал защищенные каналы связи со скоростью передачи данных до 6 Мбит/сек. Для стабильной работы программного обеспечения и безопасного обмена данными все точки заказчика получили статические IP-адреса. Виртуальная сеть подключена к ФГИС «ЕГР ЗАГС».

- Мы многие годы сотрудничаем с Управлением ЗАГС Белгородской области. Учреждение пользуется услугами доступа в интернет и телефонии. Новая VPN-сеть от «Ростелекома» откроет органам ЗАГС новые технологические возможности, поможет повысить продуктивность работы. Например, теперь органы ЗАГС могут передавать данные по защищенным каналам связи, онлайн формировать и вести Единый федеральный реестр. Можно также установить дополнительное оборудование и проводить аудио- и видеоконференции, организовать внутреннюю IP-телефонию, - рассказал Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Сервис построения сетей IP VPN от «Ростелекома» широко используется компаниями как эффективный инструмент для создания единого информационного пространства. Виртуальная сеть позволяет объединить филиалы и региональные офисы предприятия в единую защищенную частную корпоративную сеть с полным спектром цифровых услуг и гарантированно высокой степенью надежности. Сети строятся с соблюдением всех требований по информационной безопасности и защите персональных данных. Высокий уровень защиты передаваемой информации обеспечивается за счет шифрования трафика.

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