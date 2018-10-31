В деле получения взятки белгородским чиновником появились новые факты

СЕГОДНЯ 15:56 2018-10-31T15:57:19+03:00

Подозреваемого задержали сразу же после передачи денег сотрудники УФСБ России по Белгородской области

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В отношении заместителя начальника комитета земельных и имущественных отношений администрации города Белгорода, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.п «а, в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки через посредника, совершенное группой лиц в крупном размере) Следственным отделом по городу Белгород следственного управления СК России по Белгородской области возбуждено уголовное дело.

Как уже писала «Комсомолка» чиновника задержали на месте происшествия.

В ходе следствия выяснилось, что один из белгородских коммерсантов, который арендовал участок земли в Белгороде, обратился к своему знакомому с просьбой помочь решить вопрос с приобретением арендуемого участка в собственность с рассрочкой платежа на 3 года.

29 октября 2018 года коммерсант передал знакомому для передачи еще одному посреднику более 600 тысяч рублей. Из них 400 тысяч были переданы заместителю начальника комитета земельных и имущественных отношений администрации Белгорода в его рабочем кабинете. После передачи денег чиновник был задержан на месте происшествия сотрудниками УФСБ России по Белгородской области.

При осмотре рабочего кабинета чиновника были изъяты денежные средства, документация, касающаяся предстоящей сделки, компьютерная техника. Следствие ходатайствует о заключении проворовавшегося чиновника под страну.