В Белгороде на взятке попался крупный чиновник

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-30T13:20:35+03:00

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30 октября появилась информация о том, что сотрудник городской администрации Юрий Наумов попался при получении взятки в особо крупном размере.

В отношении заместителя главы комитета имущественных и земельных отношений — руководителя управления земельных отношений Юрия Наумова проводятся оперативные мероприятия, сообщалось в телеграмм-каналах.

Информацию «Комсомолке» прокомментировали в управлении по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода. В комментарии, в частности, сказано: «В связи с проведением оперативных мероприятий в отношении заместителя руководителя комитета имущественных и земельных отношений — начальника управления земельных отношений Наумов Ю.А. временно отстранён от исполняемых служебных обязанностей. Также назначена служебная проверка по линии администрации города Белгорода, по итогам которой будут приняты соответствующие организационные и кадровые решения».