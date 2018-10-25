2018-10-25T13:29:14+03:00
Общество

Белгородские энергетики с начала года обеспечили электроэнергией более 20 объектов водоснабжения

Подключение к электросетям проходи в рамках областной программы по обеспечению населения чистой питьевой водой
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Для подключения объектов водоснабжения к электроэнергии построено порядка 3,1 км воздушных и кабельных ЛЭП 0,4-10 кВ, установлено 5 трансформаторных подстанций. В ряде случаев в качестве питающего источника вместо традиционных трансформаторных подстанций использовались столбовые подстанции (СТП), предназначенные для подключения потребителей мощностью до 50 кВт, удаленных от основной сети. Применение СТП снижает капитальные затраты на строительство за счет установки вблизи потребителей и сокращения протяженности сети 0,4 кВ и позволяет оптимизировать технологический расход электроэнергии на транспорт. Кроме того, использование СТП снижает вероятность получения электротравм, так как конструкция размещается на большой высоте от земли и все токоведущие части изолированы.

К сетям подключены очистные сооружения в поселке Пролетарский Ракитянского района, п. Красная Яруга, селах Новая Слободка и Кощеево Корочанского района, селе Круглое Красненского района. Надежным электроснабжением обеспечены 9 водозаборных скважин, 5 канализационных и 3 насосные станции, расположенные в селах и хуторах региона, а также новая станция обезжелезивания, построенная в селе Плотавец Корочанского района.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития Белгородской области. Стопроцентная реализация всех запланированных мероприятий позволит обеспечить надежное электроснабжение объектов водоснабжения и водоотведения и, как следствие, повысит качество питьевой воды в населенных пунктах региона.

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