2018-10-22T09:58:13+03:00
Общество

В Белгородской области энергетики реконструируют подстанцию 110 кВ

Белгородэнерго завершает первый этап реконструкции подстанции Промышленная в Старом Осколе
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В Старом Осколе энергетики реконструируют подстанцию 110 кВ.В Старом Осколе энергетики реконструируют подстанцию 110 кВ.
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Реконструкция энергообъекта пройдет в течение двух лет. Проектом предусмотрена замена отделителей и короткозамыкателей (ОД-КЗ), масляных выключателей на современные элегазовые и вакуумные, обновление и расширение систем релейной защиты, телемеханики и учета электроэнергии, модернизация центральной сигнализации. На реализацию проекта направлено 138,9 млн руб. с НДС. Питающий центр установленной мощностью 50 МВА обеспечивает электроснабжение промышленных и бытовых потребителей Старооскольского городского округа.

Все оборудование релейной защиты и автоматики будет тесно взаимодействовать с устройствами автоматизированной системы технологического управления. Данные телеизмерений и телесигнализации будут поступать в оперативно-информационный комплекс ЦУС Белгородэнерго и РДП Старооскольских электрических сетей. Предусмотрено дистанционное управление коммутационными аппаратами подстанции из центра управления сетями и РДП без привлечения дополнительного персонала, что существенно сократит время на переключения, вывод оборудования в ремонт и ликвидацию аварийных режимов.

Подстанция 110 кВ Промышленная введена в эксплуатацию в 1983 году. Она обеспечивает электроснабжение целого ряда крупных категорийных потребителей. По окончании реконструкции надежность электроснабжения потребителей выйдет на новый уровень.

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