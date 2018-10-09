2018-10-09T10:56:35+03:00
Общество

В Белгородэнерго состоялось заседание Молодежного научно-технического совета

Со студентами обсудили перспективы развития электросетевого комплекса области
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Заседание Молодежного научно-технического совета с участием студентов института энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им В.Г. Шухова прошло в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. С ребятами встретились начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления Владимир Недосеков и начальник управления технологического развития Павел Косов. Энергетики обсудили с будущими инженерами основные направления развития электросетевого комплекса, связанные с цифровизацией сети, рассмотрели типовые и перспективные организационно-технические решения.

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