В Белгородэнерго состоялось заседание Молодежного научно-технического совета

СЕГОДНЯ 10:55 2018-10-09T10:56:35+03:00

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Заседание Молодежного научно-технического совета с участием студентов института энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им В.Г. Шухова прошло в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. С ребятами встретились начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления Владимир Недосеков и начальник управления технологического развития Павел Косов. Энергетики обсудили с будущими инженерами основные направления развития электросетевого комплекса, связанные с цифровизацией сети, рассмотрели типовые и перспективные организационно-технические решения.

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