Подробности ДТП Белгородском проспекте: автобус сбил 54-летнего мужчину и около ста метров тащил по проезжей части

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-02T12:31:29+03:00

Жуткое ДТП в центре Белгорода - автобус сбил мужчину и около ста метров тащил по проезжей части. Фото: "КП" Архив

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Смертельное ДТП произошло во вторник, 2 октября, около 6 часов 45 минут в областном центре. По предварительным данным, 64-летний водитель маршрутного «ПАЗика» при повороте с улицы Вокзальная на Белгородский проспект сбил 54-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Пользователи соцсетей сообщают, что после наезда автобус еще порядка ста метров тащил пешехода по дороге. 54-летний мужчина от полученных травм скончался. Вещи погибшего разбросаны по маршруту движения автобуса.

На месте ДТП сейчас работают сотрудники полиции. В пресс-службе УМВД области сообщили, что по факту наезда автобуса на пешехода проводится проверка. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшей трагедии.