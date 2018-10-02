2018-10-02T10:05:17+03:00
Общество

На Белгородском проспекте утром произошло смертельное ДТП

Водитель ПАЗа сбил пешехода около гастронома «Салют»
Ирина ТАРАСОВА
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Фото с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.
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На телефон Единой дежурно-диспетчерской службы сегодня, 2 октября, в 7.05 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по Белгородскому проспекту, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Белгородской области.

К месту аварии были направлены спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

Как выяснилось позже, причиной аварии стал автобус ПАЗ, водитель которого сбил насмерть пешехода.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает о необходимости соблюдения правил поведения на дороге, от которых зависит здоровье и жизнь людей. В случае, если вы стали свидетелем происшествия, звоните по телефону «101» или «112».

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