На Белгородском проспекте утром произошло смертельное ДТП
На телефон Единой дежурно-диспетчерской службы сегодня, 2 октября, в 7.05 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по Белгородскому проспекту, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Белгородской области.
К месту аварии были направлены спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
Как выяснилось позже, причиной аварии стал автобус ПАЗ, водитель которого сбил насмерть пешехода.
Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает о необходимости соблюдения правил поведения на дороге, от которых зависит здоровье и жизнь людей. В случае, если вы стали свидетелем происшествия, звоните по телефону «101» или «112».