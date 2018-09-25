2018-09-25T10:44:02+03:00
Общество

Белгородские энергетики запустили акцию по электробезопасности

Для школьников области проведут порядка 20 занятий вблизи энергообъектов
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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В Белгородэнерго стартовала акция «Ток на замок». Первое занятие для учащихся 7 классов Разуменской СОШ № 1 провели инженеры по охране труда в рамках Единого дня безопасности. Мероприятие организовали энергетики, представителей ГУ МЧС России области и областное УМВД для 750 школьников из Белгородского района.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Местом проведения акции стала расположенная возле школы трансформаторная подстанция. Ребята узнали, как выглядит и для чего предназначен энергообъект, чем может обернуться проникновение на его территорию и куда звонить, если замки и другие запирающие устройства оказались сломаны.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Вместе с инженером Белгородэнерго школьники отработали «гусиный» шаг для выхода из опасной зоны, вспомнили проводники и диэлектрики, повторили правила электробезопасности при рыбной ловле, селфи и других играх на свежем воздухе.

Акция «Ток на замок» направлена на привлечение внимания общественности к опасности электротравматизма из-за неграмотного поведения рядом с энергообъектами, на которых сломаны замки. С 21 сентября по 15 октября она проходит на всей территории ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья». В Белгородской области будет организовано не менее 20 занятий вблизи энергообъектов, расположенных на пришкольных площадках, придомовых территориях, в парках и скверах.

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