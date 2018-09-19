Аналитики прогнозируют большой кризис не ранее чем через 1-2 года

19 Сент. 14:04 2018-09-19T14:05:02+03:00

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Начальник отдела анализа рынков АО «Открытие Брокер» Константин Бушуев принял участие в онлайн-конференции «Мировые рынки: зарождение нового кризиса?». По мнению эксперта, кризисы на развивающихся рынках и закредитованность бизнеса в развитых странах могут спровоцировать глобальную депрессию.

В год десятилетия банкротства Lehman Brothers на рынках развитых стран вновь сложился сильный восходящий тренд. Константин Бушуев полагает, что подобная динамика сохранится и в дальнейшем.

Экономика России по большинству показателей выглядит сильнее многих развивающихся стран, но тут также есть проблемы со структурными темпами роста, уверен Бушуев.

- Цена на нефть – одна и ключевых статей дохода бюджета РФ – продолжает восстанавливаться. Полагаем, что коррекция может наступить только в первом квартале 2019 года. Дальше дефицит может только расширяться на фоне проинфляционного роста глобальной экономики и инвестиционной паузы в нефтегазовой отрасли в 2014-2017 годах, поэтому долгосрочный тренд остается восходящим. Главный риск – внезапное резкое замедление экономик Китая и Индии, которые генерируют основной новый спрос на рынке нефти.

По оценкам Бушуева, основным риском является продолжение сползания цен на госдолги развитых стран и рост глобальной инфляции в ближайшие годы: «Сейчас идет привыкание к новым реалиям и постепенный возврат инвесторов в риск. Большой кризис, безусловно, будет, но вряд ли он произойдет в ближайшие 1-2 года».

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