Белгородские энергетики оценивают эффективность нового цифрового оборудования

12 Сент. 14:45 2018-09-12T14:45:25+03:00

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В Белгородском районе специалисты предприятия установили на воздушной линии ВЛ 10 кВ подстанции 35 кВ «Октябрьская» пять комплектов индикаторов коротких замыканий (ИКЗ). Тестовые испытания новой системы завершились в августе текущего года.

ИКЗ предназначены для определения места повреждения на линии, вызванного межфазным коротким замыканием или однофазным замыканием на землю. Их главное преимущество заключается в том, что диспетчер дистанционно получает точную информацию о месте повреждения сети и оперативно принимает меры по его локализации.

При обнаружении повреждения информация оперативно передается на сервер сбора данных и далее транслируется в оперативно-информационный комплекс (ОИК) диспетчера Белгородского РЭС. При этом в нижней части корпуса прибора, установленного на проводе ВЛ, начинают вспыхивать сверхъяркие светодиоды. В зависимости от режима мигания различаются устойчивое и неустойчивое КЗ.

Испытания системы энергетики проводили под напряжением в режиме работы сети 10 кВ с однофазным замыканием на землю и под нагрузкой. В результате отметили высокую эффективность нового оборудования при регистрации изменений параметров сети и определении поврежденного участка. После доработки ПО сервера сбора данных систему примут в промышленную эксплуатацию.

Необходимо отметить, что применение ИКЗ является одной из составляющих цифровизации электросетевого комплекса. Оно позволяет сократить самую значительную составляющую времени ликвидации устойчивого повреждения – период его поиска, который в отдельных случаях достигает несколько часов. Это значительно повысит надежность электроснабжения потребителей.