В Центральном парке Белгорода прошли соревнования «Хаски-Trail»

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.
Соревнования «Хаски-Trail» прошли в Белгороде впервые. Любители активного отдыха и их четвероногие друзья собрались 19 декабря в Центральном городском парке. Погода выдалась самая что ни на есть зимняя - весь день в столице региона идет снег.
фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.
Напомним, организаторами соревнований выступили управление молодежной политики Белгорода и клуб активного отдыха «Хаски Белогорья».
- Более 40 участников в связке с собакой преодолевали закольцованную трассу протяженностью 380 метров за максимально короткое время, - сообщает администрация города на своей странице в соцсети.
фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.
Отмечается, что хаски и маламуты для таких забегов идеально подходят. Четвероногие спортсмены и их хозяева от души повеселились, показали хорошую физическую подготовку и волю к победе. Победителей разделили доли секунды.
По информации мэрии, призовые места среди мужчин распределились следующим образом:
1 место – Роман Пчелкин
2 место - Александр Литвиненко
3 место – Владимир Черкашин
4 место - Антон Александров
Среди женщин:
1 место – Екатерина Рудакова
2 место - Анжелика Кван
3 место - Варвара Черкашина
4 место – Анастасия Ченяева
фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.
Для малышей тоже нашлось занятие. Пока родители участвовали в марш-броске, юные белгородцы отправились в километровый поход с собаками. Те, у кого нет питомца, могли взять воспитанника клуба активного отдыха «Хаски Белогорья».
фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.
- Победителей наградили медалями и призами, каждый из 300 участников получил - порцию хорошего настроения, - отметили в администрации города.