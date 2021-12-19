В Центральном парке Белгорода прошли соревнования «Хаски-Trail»

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

Соревнования «Хаски-Trail» прошли в Белгороде впервые. Любители активного отдыха и их четвероногие друзья собрались 19 декабря в Центральном городском парке. Погода выдалась самая что ни на есть зимняя - весь день в столице региона идет снег.

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

Напомним, организаторами соревнований выступили управление молодежной политики Белгорода и клуб активного отдыха «Хаски Белогорья».

- Более 40 участников в связке с собакой преодолевали закольцованную трассу протяженностью 380 метров за максимально короткое время, - сообщает администрация города на своей странице в соцсети.

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

Отмечается, что хаски и маламуты для таких забегов идеально подходят. Четвероногие спортсмены и их хозяева от души повеселились, показали хорошую физическую подготовку и волю к победе. Победителей разделили доли секунды.

По информации мэрии, призовые места среди мужчин распределились следующим образом:

1 место – Роман Пчелкин

2 место - Александр Литвиненко

3 место – Владимир Черкашин

4 место - Антон Александров

Среди женщин:

1 место – Екатерина Рудакова

2 место - Анжелика Кван

3 место - Варвара Черкашина

4 место – Анастасия Ченяева

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

Для малышей тоже нашлось занятие. Пока родители участвовали в марш-броске, юные белгородцы отправились в километровый поход с собаками. Те, у кого нет питомца, могли взять воспитанника клуба активного отдыха «Хаски Белогорья».

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

- Победителей наградили медалями и призами, каждый из 300 участников получил - порцию хорошего настроения, - отметили в администрации города.