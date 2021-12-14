Белгородцев приглашают на городской семейный забег «Хаски-Trail»

Маршрут семейного забега «Хаски-Trail». фото: с сайта администрации г. Белгорода

Владельцев хаски и любителей активного отдыха приглашают поучаствовать в городском семейном забеге «Хаски-Trail». Он состоится 19 декабря в Центральном парке. Регистрация начнется в одиннадцать часов дня. Стартуют соревнования в полдень. Забег будет проходить по двум дисциплинам. Первая каникросс – бег человека в связке с собакой. Хозяева вместе со своими четвероногими друзьями постараются преодолеть дистанцию в 380 метров за максимально короткое время. Вторая дисциплина - дог-треккинг – пеший поход с собакой (семейная прогулка). Протяженность маршрута составит один километр.

- В первой дисциплине могут участвовать спортсмены не моложе 15 лет, ко второй допускаются дети от 4 лет в сопровождении родителей. Желательно иметь снаряжение (пояс, трос-амортизатор) и быть в спортивной одежде, - сообщается на сайте администрации города.

Организаторами мероприятия выступают управление молодежной политики Белгорода и клуб активного отдыха «Хаски Белогорья». Победителям обещают медали и призы. Уточнить условия участия в соревнованиях можно по телефону: 8 (4722) 73–21–17. Маршрут представлен на карте.