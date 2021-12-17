Общий объем расходов на систему образования Воронежской области в 2022 году запланирован на уровне около 41 млрд рублей

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Региональное заксобрание на 16-ом заседании утвердило в окончательном чтении параметры бюджета Воронежской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, документ сверстан с учетом выполнения требований федерального законодательства по повышению минимального размера оплаты труда, повышения зарплат «указным» категориям бюджетников. Кроме того, в бюджете учтены в полном объеме средства на реализацию нацпроектов.

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— Существенная часть средств будет направлена и на дальнейшее совершенствование системы образования на территории региона. С учетом федерального и местных бюджетов, запланировано финансирование в объеме порядка 41 млрд рублей без учета областной адресной инвестпрограммы и программы капремонта объектов соцсферы. При этом доля расходов областного бюджета составляет почти 62% от общих расходов в сфере образования, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы Воронежской области «Развитие образования», в 2022 году по сравнению с уровнем 2021 года увеличены более чем на 2,1 млрд рублей.

Так, только в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» запланировано выделить почти 26,6 млрд рублей, что более чем на 1,6 млрд рублей выше уровня года нынешнего.

— Ресурсное обеспечение увеличено в связи с ростом числа обучающихся и воспитанников в детсадах и школах, а также ростом заработной платы педагогических работников, — пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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Безусловно, на параметры финансового обеспечения подпрограммы повлияло продолжение реализации мероприятий в рамках сразу нескольких нацпроектов, отметил спикер регионального парламента.

Так, в рамках нацпроекта «Образование» продолжится реализация регионального проекта «Современная школа», на который предусмотрено в 2022 году более 2,9 млрд рублей, а также регионального проекта «Успех каждого ребенка» (в его рамках на создание в школах малых городов и сел условий для занятий физкультурой и спортом заложено более 16,6 млн рублей). По проекту «Цифровая образовательная среда» в 2022 году более 169 млн рублей будет направлено на оснащение образовательных организаций современным цифровым оборудованием.

Еще одним нацпроектом, который встроен в областную госпрограмму развития образования, является «Жилье и городская среда». В его рамках на 2022 год предусмотрены средства на реализацию регионального проекта «Жилье» — почти 978 млн рублей, — которые будут направлены на строительство образовательных учреждений в районах комплексной жилой застройки.

На реализацию подпрограммы «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2022 году в сумме более 1 млрд рублей.

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— Кроме того, на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи в Воронежской области предусмотрены средства в сумме более 126 млн рублей. Это почти на 6 млн больше, чем в 2021 году. Запланированные расходы позволят в полном объеме обеспечить финансирование всех форм отдыха детей, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 274,1 млн рублей, это почти в 2 раза больше, чем в текущем году.