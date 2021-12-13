Полпред Президента России Игорь Щёголев и Игорь Артамонов почтили память павших в боях за Елец

.

Полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и глава региона Игорь Артамонов почтили память павших воинов и погибших в годы Великой Отечественной войны мирных жителей, возложив цветы к Вечному огню в Ельце. В эти дни здесь отмечается 80-летие Елецкой наступательной операции и освобождения города от фашистских захватчиков.

В декабре 1941 года после ожесточенных боев Красная Армия освободила Елец. В честь подвига защитников города, их смелости, самоотверженности и храбрости на Красной площади Ельца установлена памятная стела «Город воинской славы». Из всех российских регионов и многих зарубежных стран в Елец приезжают родственники погибших солдат поклониться могилам своих близких, останки которых были найдены поисковиками, а затем с воинскими почестями перезахоронены.

Мемориал защитникам древнего города расположен в сквере Комсомольцев, который осмотрели Игорь Щёголев, Игорь Артамонов и главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков. Почетные гости прошли по аллее Славы комсомольцев – героев-ельчан, защищавших Родину во время Великой Отечественной. В этом году сквер реконструировали, обновив пешеходные дорожки, освещение и фонтан.

Затем Игорь Щёголев и Игорь Артамонов побывали на реконструкции Елецкой наступательной операции, которая стала традиционной и ежегодно собирает любителей военной истории из разных городов. Баталии на берегу реки Быстрая Сосна разворачиваются в полном соответствии с событиями декабря 1941-го. Здесь также гости осмотрели интерактивную выставку, на которой были представлены военная техника и оружие времен Великой Отечественной войны.

.

В ходе Елецкой наступательной операции советские войска нанесли сокрушительный удар по фашистским захватчикам. В результате контрнаступления, длившегося с 6 по 16 декабря, гитлеровские части были отброшены на многие десятки километров от древнего города и понесли значительные потери. За десять дней враг потерял 16 тысяч солдат и офицеров. Было захвачено 250 пулеметов, свыше 700 автомашин, 150 орудий и другая техника. Защитники города не только ликвидировали елецкий выступ, но и нанесли тяжелое поражение 2-й полевой армии вермахта. Они отвлекли на себя часть 2-й танковой армии Гудериана, оказав тем существенную помощь войскам левого крыла Западного фронта, которые наступали под Москвой. В ходе операции были освобождены более 8 тысяч квадратных километров территории, 400 населенных пунктов, в том числе Елец и Ефремов.

Поздравляя ельчан со знаменательной датой, Игорь Щеголев подчеркнул, что Елец во все времена стоял на страже Отечества и по праву носит звание «Город воинской славы». «Елецкая наступательная операция сыграла огромную роль в битве под Москвой 80 лет назад, – сказал Игорь Щёголев. – Тогда советские войска одержали одну из первых и главных побед в Великой Отечественной войне. Сейчас мы видим фрагменты героических событий, которые происходили здесь в декабре 1941-го. И зрители, и участники получают возможность лучше понять, как шла эта битва, как храбро и самоотверженно сражались наши деды и прадеды. Пусть на нашей земле больше никогда не будет таких жестоких и кровопролитных боев! Желаю вам здоровья и только мирного неба над головой! Благополучия всем и новых достижений на благо нашего Отечества!».

Игорь Артамонов в своей речи отметил, что оккупация Ельца длилась всего пять дней, но за это время враг принес ельчанам много горя. «Мы помним наших отцов, дедов и прадедов. Тех, кто погиб, и кто вернулся домой. Известных и безымянных героев. Они всегда рядом с нами. Эта память поколений связывает всех россиян. Наше глубокое уважение и благодарность – в повседневной поддержке ветеранов войны, жителей региона старшего поколения. Мы стремимся окружить их постоянной заботой, принести радость и добро в каждый новый мирный день», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.