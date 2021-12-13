Александр Калтыков озвучил актуальные проблемы подготовки руководителей проектов и пути их решения

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Александр Калтыков видит ключевую проблему в разрыве между теорией и практикой. Стандарты в области управления проектами перечисляют требования к процессам и к руководителям проектов. Наиболее популярные - IPMA ICB и PMI PMBoK приводят схожие списки требований. При этом внутри требований выделяется категория «мягких навыков», то есть ориентированных на людей. В частности, ICB формулирует такие требования по следующим 10 направлениям: ориентированность на результаты, отношения и вовлечение, организация командной работы, лидерство, конфликты и кризисы, личная целостность и надежность, самоосознанность и самоорганизация, межличностные коммуникации, творческий подход, переговоры.

С требованиями всё понятно, но как их теперь набрать? Проектные менеджеры-практики предоставлены сами себе в поиске опыта и тренировке навыков. Для этого потребуется либо собственный длинный путь «наступания на грабли», либо учёба в разных её видах.

Какая учеба сейчас предлагается на рынке? Курсы по обучению отдельным темам проектного управления. Они частично решают проблему - дают отдельные инструменты. Но, не имея собственной практики, так же трудно найти им правильное применение. Требуются советы профессионалов на конкретных примерах. Профессионалы доступны для личного общения на форумах и конференциях, но в очень ограниченном объёме - «свободного времени» экспертов на кофе-брейках на всех не хватит, а во время сессий больше одного вопроса не задашь, и то, если повезёт получить микрофон.

Александр Калтыков предлагает следующий выход: необходим набор практических курсов по формированию «мягких навыков» с применением современных видов образования. К таким инструментам можно отнести, например, коучинг - индивидуальная проработка наиболее слабых «мягких» компетенций в режиме «вопрос-ответ». Вначале надо определить, какие именно компетенции являются слабыми. Это можно сделать самостоятельно. Александр разработал и разместил для бесплатного использования чат-бот в телеграме, который позволяет определить степень владения каждым из 10 «мягких» навыков согласно стандарта IPMA ICB. По итогам Александр предлагает формирование индивидуальной программы обучения.

Ещё одним эффективным инструментом должны стать кейс-сессии от экспертов-практиков: разбор конкретных ситуаций из опыта, ответы на вопросы слушателей. При чём для удобства и вовлечения максимального количества участников предлагается использовать современные инструменты коллективного общения - zoom, youtube и телеграм. По сути, речь идёт о формировании профессионального сообщества, в котором будут постоянные онлайн-активности. Это текущая задача Александра после уже запущенного «текстового сообщества» - Группы по интересам в фейсбуке. Время переходить от текста к живому общению.