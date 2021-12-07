Металлоинвест – активный участник мероприятий Экспо-2020

Тема Всемирной выставки обозначена как «Соединяя умы, создаем будущее».

Металлоинвест является Генеральным партнером Павильона России – одного из самых больших на территории выставочного комплекса. Его архитектурный образ воплощает идею постоянного движения как залога успешного развития.

Компания приняла участие в пленарной сессии «Форум России: определяя будущее», проходящей в рамках «ЭКСПО-2020». В мероприятии также участвовали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров; государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль Зайуди; президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф; главный исполнительный директор DP World Султан Ахмед Бин Сулайем; генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев; генеральный директор Ozon Александр Шульгин.

Генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев рассказал о «зелёных» технологиях в металлургии и совместных проектах с ОАЭ:

- Задача Металлоинвеста и других ведущих промышленных корпораций сегодня – развивать технологии, которые позволят дать ответ на вызовы будущего, включая изменение климата. И у России, и у ОАЭ есть возможности использовать природный газ для производства стали наиболее экологически чистым способом – с использованием технологии прямого восстановления железа. В наших странах расположены одни из немногих крупных металлургических предприятий в мире, использующих технологии прямого восстановления и выплавки стали в электропечах – ОЭМК и Emirates Steel.

Он также отметил, что с эмиратскими партнёрами ведётся обсуждение возможности совместных инвестиций в производство железорудных окатышей премиального качества (DR grade) для последующей металлизации – производства горячебрикетированного и прямовосстановленного железа (ГБЖ/ПВЖ).

Более 10 лет назад Металлоинвест стал первой российской компанией, инвестировавшей в диверсификацию экономики ОАЭ, запустив сталепрокатный завод Hamriyah Steel. Сегодня прорабатывается возможность расширения выпускаемого на предприятии сортамента.

Назим Эфендиев выразил уверенность, что Россия может сыграть важную роль в переходе к низкоуглеродной металлургии, опираясь на возможности технологий прямого восстановления железа и значительную долю в энергобалансе экологически чистой энергетики, включая атомную.