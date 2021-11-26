Липецкие юнармейцы и представители РДШ получили областные награды

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Торжественное награждение липецких юнармейцев, молодых липчан, представляющих Российское движение школьников, а также их наставников, педагогов и кураторов состоялось сегодня в областном центре. Областные награды за высокие достижения в масштабных проектах и победы в крупных соревнованиях и на всероссийских фестивалях героям дня вручил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Юнармейское движение способствует воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к истории Отечества, – считает Игорь Артамонов. – Мы должны создать условия для самореализации юных жителей региона, обеспечить все возможности для уверенного старта юношей и девушек. Ведь от того, какой будет наша молодежь, какова ее гражданская позиция, напрямую зависит завтрашний день России».

Липецкое отделение Российского движения школьников объединяет почти 30 тысяч участников региона, которые по праву занимают лидирующие позиции в различных направлениях деятельности РДШ в стране. Региональное отделение движения «Юнармия» насчитывает 20 местных отделений, 246 юнармейских отрядов и более 6000 юнармейцев во всех муниципалитетах Липецкой области. Юнармейцы бережно хранят память о Великой Отечественной войне, изучают историю и географию страны, занимаются спортом и военной подготовкой.

Также состоялась торжественная церемония принятия Клятвы юнармейца. 40 молодых ребят вступили в ряды Юнармии.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.