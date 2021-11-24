«Открытие» - участник первичного размещения акций ПАО «СПБ Биржа»

Речь идет о первичном размещении обыкновенных акций ведущего организатора торгов ценными бумагами на российском финансовом рынке.

Торги акциями с тикером «SPBE» и ISIN RU000A0JQ9P9 стартовали на «СПБ Бирже» 19 ноября 2021 года, а инвесторы получат акции, продаваемые в ходе размещения, 23 ноября 2021 года с учетом соблюдения общепринятых условий закрытия сделки.

Итоговая цена предложения составила $11,5 за акцию, эквивалентную 834,9 рубля по официальному курсу, установленному Банком России. Объявленная цена размещения подразумевает рыночную капитализацию компании (pre-money) в размере $1,3 миллиарда. В рамках размещения эмитент намерен разместить 15 217 392 новых акций.

Роль банка «Открытие» заключалась в привлечении спроса со стороны розничных и институциональных инвесторов. Заявки на участие в первичном размещении подавались розничными клиентами банка через мобильное приложение «Открытие Инвестиции» (АО «Открытие Брокер», входит в группу банка «Открытие»). Активная маркетинговая кампания и упрощение процесса подачи поручений через приложение способствовали привлечению значительного спроса розничных клиентов к акциям компании.

Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие», подчеркивает:

- Мы рады выступить букраннером IPO «СПБ Биржи». Компания добилась стремительного роста своих показателей за последние годы и создала высококачественную инфраструктуру для организации торгов иностранными ценными бумагами. Успешное размещение среди широкого пула российских и международных инвесторов подтверждает их высокую оценку бизнес-модели и стратегии компании, а также потенциала дальнейшего развития розничного инвестирования в России.

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» продолжает активное развитие направления ECM и видит высокий спрос со стороны физических лиц и институциональных инвесторов в части возможности покупки акций российских эмитентов на этапе первичного или вторичного размещения. И стремится сделать инвестирование для них более доступным, удобным и эффективным.

- Размещение «СПБ Биржи», безусловно, стало знаковым событием для российского рынка. Выступление в качестве соорганизатора таких масштабных размещений не только требует от финансовой компании значительного опыта и компетенций, но и налагает огромную ответственность. Хочу особо подчеркнуть роль технологических инноваций в успешном выполнении наших обязательств перед эмитентом и участниками рынка – подготовленная инфраструктура позволила нам оперативно принимать заявки и обеспечить участие в IPO для всех желающих, - уверен Юрий Маслов, генеральный директор АО «Открытие Брокер» («Открытие Инвестиции»).