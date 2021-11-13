Под Белгородом устанавливают пешеходный переход со световыми коридорами

В Разумном устанавливают проекционный пешеходный переход. фото: со страницы Владимира Базарова в соцсети.

С начала года на дорогах Белгородской области уже погибли 105 человек. Как следует из информации, размещенной на сайте Управления ГИБДД, только за последние две недели в регионе зарегистрировано 36 ДТП. Они унесли жизни трех человек, еще 49 получили травмы.

На очередном заседании рабочей группы по снижению аварийности, которое состоялось в правительстве региона, особое внимание уделили ДТП с пешеходами. С наступлением осени начинает рано темнеть, и эта категория участников дорожного движения попадает в «зону риска». К тому же пешеходы зачастую пренебрегают требованием к использованию световозвращателей.

ДТП С ПЕШЕХОДАМИ В ЦИФРАХ

Согласно данным с сайта УМВД региона, за 9 месяцев в Белгородской области зарегистрировано:

- 174 ДТП с пешеходами;

- 98 ДТП на пешеходных переходах, из них 84 на нерегулируемых;

- 22 погибших;

- 158 пострадавших;

- 14 134 протокола в отношении водителей, не предоставивших преимущество пешеходам;

- 24 228 нарушений правил перехода проезжей части;

- 990 фактов движения пешеходов в темное время суток по загородным трассам без световозвращателей.

По итогам 10 месяцев, количество ДТП с безлошадными участниками дорожного движения выросло до 198. Число погибших в них составило 26, пострадавших - 178.

В ноябре печальная статистика продолжила пополняться. Смертельное ДТП произошло на днях в поселке Разумное под Белгородом. Как сообщается на сайте УМВД региона, по предварительным данным, 37-летний водитель «Лады Калины» утром 11 ноября сбил 61-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход погиб.

ПРОЕКЦИОННЫЙ ПЕРЕХОД

В ходе заседания руководитель департамента строительства и транспорта региона отметил, что не все муниципалитеты включились в работу по снижению аварийности. По его словам, Красненский, Прохоровский районы и Яковлевский горокруг в «красной» зоне по исполнению поручений.

- От глав жду потребность в освещении пешеходных переходов на потенциально опасных участках дорог, отчета по обрезке деревьев, ограничивающих видимость и предложений по обустройству инфраструктуры на пути следования школьных автобусов, - сообщил Владимир Базаров.

Чтоб повысить дорожную безопасность, в регионе пробуют использовать новые методы. Так в поселке Разумное Белгородского района устанавливают проекционный пешеходный переход.

- Два проектора обеспечат световой коридор на четырехполосной дороге. Система оборудована датчиками движения и подсвечивает не только «зебру», нанесенную на дорожное полотно, но и человека, идущего по ней, - сообщил Владимир Базаров.

Начальник региональной Госавтоинспекции Олег Толстой в свою очередь поручил сотрудникам ГИБДД помочь главам районов в формировании сводной таблицы потенциально-опасных переходов.