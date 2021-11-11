Под Белгородом «Лада Калина» насмерть сбила пешехода

В четверг, 11 ноября, в поселке Разумное Белгородского района произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, около 07 часов 15 минут на улице Вересковая 37-летний водитель автомобиля «Лада Калина» сбил на регулируемом пешеходном переходе 61-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался. На разрешающий или на запрещающий сигнал он пересекал дорогу, пока неизвестно.

- В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, - прокомментировали в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.