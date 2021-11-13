90% жителей Воронежской области уже поучаствовали во Всероссийской переписи населения

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12 ноября председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов посетил переписной участок, расположенный в здании Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области, встретился с коллективом и обсудил особенности кампании в регионе.

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14 ноября завершается первая цифровая Всероссийская перепись населения. В регионе работает 699 переписных участков, в Воронеже — 317. Как рассказала Владимиру Нетёсову заместитель руководителя Воронежстата Наталья Федотова, пандемия осложнила ход переписной кампании. Тем не менее, на сегодня в переписи поучаствовали 90% жителей области. Для удобства воронежцев используют различные способы: подомовой обход, работают стационарные участки переписи, мобильные бригады в организациях, также данные о себе можно подать через портал Госуслуг. В областном центре этот способ используют чаще, чем в районах области. Перепись населения на портале Госуслуг прошел каждый третий житель Воронежа, а по области — каждый пятый.

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Владимир Нетёсов подчеркнул, что перепись населения на сегодня — единственный достоверный источник информации о численности, национальном составе, владении языками, уровне образования граждан. А объективные данные, полученные в ходе кампании, помогут скорректировать многие государственные программы и национальные проекты, направленные на улучшение качества жизни, как жителей нашего региона, так и страны в целом. Председатель Воронежской областной Думы призвал жителей региона, которые еще не приняли участие во Всероссийской переписи населения, сделать это до 14 ноября. По инициативе Росстата сроки онлайн-переписи на портале «Госуслуги» также продлили до 14 ноября.

Первые данные, полученные в ходе переписной кампании, станут известны уже в декабре.