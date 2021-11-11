Глава региона Игорь Артамонов провёл совещание по подготовке ко дню рождения Петра Семёнова-Тян-Шанского

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Глава региона Игорь Артамонов провел совещание рабочей группы по подготовке к празднованию 195-летия со дня рождения Петра Семёнова-Тян-Шанского. Родовое имение великого русского путешественника, географа и энциклопедиста находится в селе Урусово Чаплыгинского района и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Усадебный парк также является памятником природы регионального значения.

«Усадьба Рязанка - место историческое и живописное. Она должна стать точкой притяжения туристов, чтобы люди приезжали на экскурсии не только в музей и усадьбу Семёнова-Тян-Шанского, а хотели посетить соседние территории нашего региона. Для этого надо развивать инфраструктуру», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

На встрече присутствовали директор музея - усадьбы, правнучка и праправнук Семёнова-Тян-Шанского, директор Государственной дирекции культурного наследия Липецкой области, представители управления культуры. Они выступили с докладами, в которых рассказали об уникальности, потенциале и перспективах развития музея-усадьбы. Как отметила директор музей Галина Нестерова, поток туристов составляет 6000 человек в год.

Его можно увеличить за счёт обустройства отопления в музее, чтобы он мог работать и зимой, реставрации бывшей столовой и ремонта 4 км дороги, ведущей к федеральной трассе. Также предполагается благоустройство деревни Рязанка и создание в ней и округе нескольких этнографических музеев, создание «Парка ландшафтных впечатлений», организация экологических троп и разнообразных туристских маршрутов по округе, реализация инфраструктурных проектов (строительство дорог, объектов питания, размещения и торговли). Все предложения и проекты будут рассмотрены.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.